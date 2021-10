Spectacle à St-Prex – Le groupe Aliose pour enfin lever le rideau du Vieux-Moulin Après une saison complètement tronquée par le virus, l’association St-Prex Passion Culture peut enfin reprendre son rythme de croisière. Cédric Jotterand

Concetta Pino peut enfin accueillir les artistes programmés et déprogrammés depuis des mois – en raison du Covid-19 – à l’enseigne de St-Prex Passion Culture. Sébastien Bovy

Les trois coups symboliques avant une représentation, on peut dire que Concetta Pino les attend avec impatience. La présidente de l’association St-Prex Passion Culture a en effet passé plus de temps au téléphone, ces derniers mois, avec les autorités qu’avec les artistes, la pandémie n’ayant pas épargné sa programmation.

Après une année blanche, c’est le duo suisse Aliose qui relance vendredi ce qui ressemble presque à une «saison» à la salle du Vieux-Moulin, puisque quatre spectacles sont programmés d’ici à février. La chanteuse Fanny Leeb se produira le 6 novembre et la pièce «Les Ritals» se déroulera un mois plus tard, le 8 décembre, avant Sandrine Viglino en février. Brigitte Rosset et Olivier Zanarelli – un chanteur qui démarre bien en France – sont d’ores et déjà annoncés pour deux autres dates. Et si Saint-Prex Passion Culture n’en est qu’à ses débuts, Concetta Pino souhait s’installer dans la durée. «Je propose des productions complètes avec des noms connus, mais pas forcément des têtes d’affiche, afin d’animer notre commune et sa région.»

