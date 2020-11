Municipales à Épalinges – Le Groupe Hors parti sans le PS ni les Verts Le GHP veut montrer «son vrai visage» et lance le conseiller communal Ernest Corbaz à la conquête de l’Exécutif, sans ses alliés d’hier. Laurent Antonoff

Ernest Corbaz sera le candidat du Groupe Hors parti à la Municipalité d’Épalinges en 2021. GHP Epalinges

Il y a cinq ans, lors des précédentes élections à la Municipalité d’Épalinges, l’Entente de Gauche, qui réunissait les Verts, le PS et le GHP (Groupe Hors parti) avait fait mouche: les quatre municipaux sortants avaient été réélus au premier tour. Il en ira différemment en mars prochain, le GHP – qui a perdu son seul représentant à la Municipalité entre-temps au profit d’un PLR, ayant décidé de faire cavalier seul cette fois-ci. «Notre ADN fondamentalement palinzard fait de notre parti une indiscutable alternative aux partis gouvernementaux sur l’échiquier politique d’Épalinges», annonce le président du GHP, Serge Dudan.

Le GHP présente donc une liste sans alliance, avec le conseiller communal Ernest Corbaz comme unique candidat, «un enfant du pays dont l’infatigable engagement politique et au sein des associations locales lui donne une parfaite légitimité.» Pas de mésentente pour autant avec les alliés d’hier, selon Serge Dudan. «Nous avons voulu montrer le vrai visage du GHP, un groupe impartial et indépendant. Ce sera vraiment une élection test pour nous.»

«Nous avons voulu montrer le vrai visage du GHP, un groupe impartial et indépendant.» Serge Dudan, président du GHP

Le PS et Les Verts partiront donc à deux lors des prochaines élections communales, avec pour les premiers la conseillère nationale Brigitte Crottaz et le municipal sortant Pierre Jolliet, et pour les seconds Marisa Dürst et le syndic Maurice Mischler. Une stratégie pour conserver, voire étendre, la majorité rose-verte actuellement composée d’un Vert, de deux socialistes et de deux PLR, afin de «continuer à faire avancer les idées progressistes, écologistes et sociales au sein de la commune.» «Nous concrétisons, par notre alliance, cette valeur de solidarité qui pour nous est primordiale» assure Brigitte Crottaz. Le syndic ajoute: «Une économie durable, fondée sur une gestion efficiente des ressources naturelles, est pour nous une priorité.»