Médias – Le groupe valaisan Mengis rachète le Biennois Gassmann Le groupe de presse valaisan Mengis, qui possède notamment le quotidien «Walliser Bote» a racheté le groupe biennois Gassman. Le changement de propriété interviendra au 1er janvier.

Le groupe Gassmann contrôle notamment le Journal du Jura. Keystone

Le groupe de presse Gassmann («Bieler Tagblatt», «Journal du Jura») est vendu au groupe haut-valaisan Mengis, de l’entrepreneur Fredy Bayard, a annoncé vendredi le groupe biennois. Mengis possède le «Walliser Bote» ainsi que la radio locale Radio Rottu.

Le passage de propriété interviendra au 1er janvier. Les deux parties ont convenu de ne pas dévoiler le prix de la transaction, précise le groupe Gassmann dans un communiqué.

Plus de 240 collaborateurs

Ce dernier compte quelque 240 collaborateurs. Dans le secteur des médias, en plus du «Bieler Tagblatt», du «Journal du Jura» et de «Terre & Nature», Gassmann est également propriétaire de l’imprimerie Gassmann Courvoisier et de la radio locale «Canal 3». Il possède en outre la moitié du capital de la télévision locale «TeleBielingue», qu’il détient avec Mario Cortesi.

ATS/NXP