Sécheresse – Le gruyère d’alpage du Chenit ne devrait plus manquer d’eau Pour pérenniser la filière, la commune canalisera l’or bleu dans un réseau. Six chalets fabriquant le fromage AOP seront raccordés. Fabien Lapierre

Les estivages du Chenit produisent leur gruyère d’alpage AOP avec de l’eau de pluie récupérée. Cela devrait changer. PATRICK MARTIN

Les étés secs deviennent la norme sur les pâturages de la vallée de Joux. Le déficit pluviométrique récurrent complique la fabrication du gruyère d’alpage AOP – 113 tonnes annuelles produites par six estivages au Chenit – forçant à convoyer l’eau des bornes hydrantes par camion, voire celle du lac par hélicoptère, quand les citernes peinent à fournir de l’eau de pluie en suffisance. Mais la donne va changer.

Lundi soir, le Conseil communal a largement accepté d’allouer 1,5 million de francs sur les 3,3 nécessaires à la construction du Resalp. Ce réseau de conduites, avec une station de pompage, est destiné à améliorer l’approvisionnement en eau potable des chalets produisant le fromage entre 1030 et 1283 mètres au sud de la commune. Chacune propriétaire de deux chalets, Bursins et Morges doivent encore voter 1,1 et 0,7 million de ce projet subventionné par le Canton (40%) et la Confédération (33%).

Pas pour les vaches

L’eau prélevée ne servira pas à abreuver le demi-millier de vaches laitières concerné. «Pour cela on a déjà les citernes et les étangs agroécologiques», précise Olivier Baudat, syndic du Chenit. La quantité d’eau potable prélevée serait au maximum de 100 m³ par jour – volume d’un réservoir à bâtir aux Grands Plats de Bise – en plus des 2500 m³ utilisés au quotidien dans toute la Vallée. «On ne minimise pas cette importance», après un été marqué par les restrictions d’utilisation de l’or bleu.

«On tient absolument à sécuriser le patrimoine alpin de la commune en pérennisant la production de gruyère d’alpage AOP.» Olivier Baudat, syndic du Chenit

L’eau potable permettra en outre de «garantir des conditions d’hygiène irréprochables lors de la fabrication du fromage», indique le préavis, anticipant un possible durcissement de la norme. «On tient absolument à sécuriser le patrimoine alpin de la commune en pérennisant la production de gruyère d’alpage AOP», affirme Olivier Baudat. Les travaux devraient avoir lieu entre avril et septembre 2023, impliquant aussi un raccordement des chalets à la fibre optique, voire à l’électricité.

