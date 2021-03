Morts du Covid-19 – Le guet de la cathédrale a sonné les cloches à la pandémie Ce vendredi à midi, Renato Häusler a rendu hommage aux victimes du coronavirus. Notre vidéo. Catherine Cochard

Ce vendredi à midi, Renato Häusler a fait retentir la clémence pour les victimes du Covid-19. Catherine Cochard

Alors que ce vendredi à midi, les paroisses des Églises réformée et catholique ont fait retentir leurs cloches pour honorer les 10’000 personnes décédées du Covid-19 en Suisse, le guet de la cathédrale a opté pour une légère variante. Son hommage à lui fut de sonner la clémence. «Il s’agissait, au Moyen Âge, de la cloche d’alarme utilisée pour annoncer les incendies, détaille Renato Häusler, juste après son intervention. Le code est particulier: en trois coups, une pause, six coups, une pause et on recommence, aussi longtemps que le sinistre n’est pas maîtrisé.»

En guise d’encouragement

Rejouer l’alarme ce vendredi, après un an de pandémie, était une façon pour le guet d’encourager la population comme jadis. «Aujourd’hui aussi, il faut tenir bon! C’est ça le message que je voulais faire passer à la population, j’espère que c’était réussi!»