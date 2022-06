Gymnase intercantonal de la Broye – «Le GYB a toujours été précurseur dans le domaine technique» Seul établissement romand estampillé MINT, le gymnase a accueilli la rencontre nationale de ce label favorisant les branches techniques. Sébastien Galliker

Seul établissement romand labellisé MINT, le GYB a été la première école à faire le choix d’un enseignement digital. JEAN-PAUL GUINNARD

Particulièrement actif dans les domaines des sciences et de la technique, le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) est le seul établissement romand détenteur du label MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et techniques). «Le GYB a toujours été précurseur dans ces domaines techniques. Il a été la première école ayant fait le choix d’un enseignement digital», rappelait Anne Jacob, responsable des projets MINT, à l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), mercredi, en marge de la troisième rencontre de ce réseau à Payerne.

«D’ici à quelques jours, nous nous apprêtons à vivre notre cinquième session d’examens en version numérique.» Jean-Marc Chatelanat, membre de la direction du GYB

Récemment agrandi et abritant désormais plus de 1250 élèves dans 53 salles de classe, le GYB ne s’est pas reposé sur ses lauriers au fil des années. Dès son ouverture en 2005, il avait fait le choix de mettre l’accent sur la programmation informatique dans le cadre de son plan d’études. L’informatique est donc une branche obligatoire pour les élèves. «D’ici à quelques jours, nous nous apprêtons à vivre notre cinquième session d’examens en version numérique», a rappelé Jean-Marc Chatelanat, membre de la direction du GYB et président du label MINT.

Réseautage international

Mercredi, une cinquantaine d’invités représentant 18 des 30 écoles labellisées ont donc convergé vers Payerne pour une série d’ateliers et conférences. Instauré dans la foulée d’un rapport mentionnant que le niveau de maths des étudiants suisses n’était pas assez élevé pour les Écoles polytechniques fédérales, le label a pour but de mettre en avant les gymnases qui s’investissent particulièrement dans les disciplines MINT ou de soutenir dans ce sens les départements cantonaux de l’éducation.

L’un des objectifs est aussi de mettre en réseau les gymnases labellisés afin d’encourager l’échange d’expériences et la coopération. Un projet qui va au-delà des frontières nationales, puisque deux lycées de Liège (Belgique) et Clervaux (Luxembourg) ont présenté leurs méthodes d’enseignement dans la Broye.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

