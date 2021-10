École postobligatoire – Le Gymnase de Burier, un mammouth qui inquiète L’établissement de l’Est vaudois inaugure une extension et accueillera 500 étudiants supplémentaires. Syndicats et enseignants disent manquer d’infrastructures pour faire face. Noriane Rapin

Burier, le 1er octobre 2021. L'extension du gymnase de Burier sera inaugurée lundi prochain. Chantal Dervey

Burier sera désormais, et de loin, le plus grand gymnase du canton. Pourtant, pour les syndicats SSP et Sud, ainsi que pour une partie du corps enseignant, les moyens manquent pour faire tourner cette structure «mammouth» et «ingérable». Ils affirment en outre que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) n’a pas tenu ses promesses, protocolées au PV des négociations.

La nouvelle extension du Vallon, inaugurée officiellement lundi prochain à Burier, permettra à l’établissement d’accueillir 2100 élèves en tout dès la rentrée 2022, contre 1600 aujourd’hui. Selon l’État de Vaud, il s’agit de la seule solution qui permette d’offrir assez de places pour l’Est vaudois, en attendant la construction du Gymnase d’Aigle.