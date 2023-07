Orage de grêle à Lausanne – Le hall de la gare fermé pour cause de danger d’électrocution Des grêlons ont perforé ce lundi les plafonds des commerces, provoquant des courts-circuits dans l’enceinte. Mais d’autres parties de la ville n’ont pas été épargnées. Alain Detraz Claude Beda

À Lausanne, près de la place Pépinet, les clients du Mix Café ont dû rester enfermés dans l’établissement, vitres baissées et portes closes, près de 30 centimètres d’eau s’étant accumulée à l’extérieur. CELLA FLORIAN/24 heures

La grêle a frappé au cœur de Lausanne, où près d’une dizaine d’interventions de pompiers ont été dénombrées ce lundi vers 14 h 30. Le hall principal de la gare a dû être fermé: «Des grêlons ont perforé le plafond de plusieurs commerces, explique une employée des CFF. Nous sommes contraints de fermer cette enceinte en raison du danger d’électrocution.» Plusieurs camionnettes de pompiers sont venues sur place: «Il nous faut aspirer l’eau au plus vite», commente un sapeur.

Le hall central de la gare a dû être fermé. CELLA FLORIAN/24 heures

Plus haut dans la cité, à la rue du Petit-Saint-Jean, près de la place Pépinet, les clients du Mix Café ont dû rester enfermés dans l’établissement, vitres baissées et portes closes, près de 30 centimètres d’eau s’étant accumulée à l’extérieur.

1 / 1 À Lausanne, les grêlons ont atteint un diamètre de deux centimètres CELLA FLORIAN/24 heures

En termes d’intensité, l’orage qui a traversé la région lémanique - sur une ligne tirée entre Nyon et Berne - ne soutient pas la comparaison avec celui qui s’est abattu quelques heures plus tôt à La Chaux-de-Fonds, avec une pointe de vent enregistrée à 217 km/h. C’est ce que note Frédéric Glassey de Météo News. Le météorologue indique que la taille des grêlons tombés à Lausanne a pu atteindre deux centimètres de diamètre. Cet orage ne le surprend pas: «Cela correspond bien à la situation qui avait été annoncée depuis plusieurs jours, dit-il. C’est un tapis roulant de perturbations qui s’enchaîne avec des vagues pluvio-orageuses plus ou moins intenses.»

Pour les services de secours de Lausanne, l’événement météorologique ne semble d’ailleurs pas avoir eu d’incidences majeures. Porte-parole de la police de Lausanne, Sébastien Jost faisait état, dans l’après-midi, de sept interventions en cours pour des inondations de caves, notamment. Les trombes d’eau qui ont accompagné les glaçons ont en effet transformé certaines rues de Lausanne en torrents, malgré le passage rapide de la cellule orageuse.

L’orage de grêle sur les hauts de Lausanne. Nouh Latoui

Vignoble touché

Avant de poursuivre sa route en direction d’Oron, l’orage n’a pas épargné l’est-lausannois. Vigneron de la Cave pulliérane, Basile Aymon n’a pu qu’assister au déluge sur le vignoble communal. «Le nombre de grêlons au mètre carré était impressionnant, témoigne-t-il. Il y a des dégâts, c’est certain, mais il est encore trop tôt pour les chiffrer.» Reste que le ciel a frappé au mauvais moment sur le petit vignoble ouvrant l’appellation Lavaux. Face à une récolte prometteuse, le vigneron avait tout juste terminé son égrappage, qui consiste à éliminer les raisins excédentaires. Finalement, il devra probablement compter sur une récolte amoindrie par les éléments.

