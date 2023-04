Le harcèlement scolaire, une thématique que l’on retrouve dans de nombreuses séries et films, tels que Precious, Retour vers le futur, Carrie: la vengeance, 13 Reasons Why,, Stand by me, et Cyberbully.

ALAMY/UPI, MAXIMUM FILM, CINEMATIC COLLECTION, LIFESTYLE PICTURES, PHOTO12 - STOCK PHOTO - MGM