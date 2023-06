La question est ouverte. Pourquoi notre manchette du 30 mai a-t-elle tant fait parler d’elle? Parce qu’elle contenait une énorme coquille - pour laquelle nous nous excusons encore - ou à cause du sondage, de l’édito et du terme même de wokisme (et non pas «woksime») qui allait avec? À l’interrogation de savoir s’il est woke de trouver sexiste et harceleur le comportement de certains députés vaudois, le lectorat se déchire. Bref, dans la même semaine, «24 heures» s’est vu accusé de faire le lit soit des conservateurs, soit des progressistes.

Le déroulé de ce qui s’est passé dans notre parlement - le bien nommé bouton de rose (Rosebud) - est pourtant assez éloigné d’un roman fleur bleue. Accusations indirectes de harcèlement, demande d’excuse, menace de plainte pénale, boycott de la séance, excuses de celui qui demandait l’excuse, déclaration solennelle commune de tous les présidents de groupes contre le harcèlement. Et tout ça en une petite semaine.

Dans les témoignages qu’a recueillis «24 heures», il y a forcément une gradation qu’on peut faire dans ce qui est grave ou moins grave. Oui, recevoir sans avoir rien demandé un «Vous avez de très beaux yeux» de la part d’un collègue est certainement moins traumatisant qu’un «Si tu remets cette petite robe moulante, je voterai pour ton postulat». Ou qu’un pinçage de fesse ou un bisou forcé.

«Quand le torrent déborde, il charrie avec lui des petits et gros cailloux.»

C’est d’ailleurs ce tri que fait habilement – mais un peu malhonnêtement? - ma consœur Laure Lugon dans sa chronique «sans filtre» du «Temps», samedi dernier. En prenant un seul exemple pour décrédibiliser l’ensemble. Je cite: «Ensuite, avec le courage de l’anonymat, la parole s’est libérée, comme on dit aujourd’hui, et d’autres élues ont raconté à la presse les propos graveleux qu’elles subissent stoïquement de la part du sieur Bezençon et d’autres bourgeois malséants. Notamment qu’il eût donné du «chaton» à «au moins» deux élues (imprécision qui mérite une enquête sérieuse […]). Car le mot «harcèlement» est devenu une arme politique redoutable dont chacune peut user ou abuser en toute impunité. Voilà qui est pratique, certes, mais peu glorieux.»

Alors oui, quand le torrent déborde, il charrie avec lui des petits et gros cailloux. Et il n’est facile pour personne de ne plus dire ou faire aujourd’hui ce qu’il se permettait hier sans forcément penser à mal. Mais que nulle ou nul ne s’y trompe, cette cause-ci le vaut bien. Et que notre Législatif prenne enfin conscience du harcèlement qui sévit en son sein et décide de lutter contre, c’est bien la moindre des choses.



