Animaux protégés – Le harle bièvre marche vers le lac sous haute escorte à Nyon

Le dandy du lac aime la place Perdtemps. Le harle bièvre, avec sa crête qui semble gominée, est désormais bien installé au centre-ville. Il y a quelques années, une femelle avait agi en pionnière en y aménageant son nid dans la cavité d’un platane. En 2022, cinq familles y ont été recensées. Cette année, il y en a au moins quatre. Ces dernières se sont fait remarquer quand elles ont quitté leur nid pour rejoindre le lac, provoquant de l’émoi au sein du public attendri par la scène. Le 24 mai, une quinzaine de canetons et leur maman ont dû être escortés par Police Nyon Région.

Le phénomène semble se pérenniser. «On peut imaginer que certains petits de la première femelle répètent les habitudes de leur maman et préfèrent nicher en pleine ville plutôt qu’au bord du lac», analyse Albertine Roulet, cheffe de projet à la Ville de Nyon.

Pour faire face à cette nouvelle réalité en lien avec l’oiseau protégé (il existe entre 600 et 800 nicheurs en Suisse), le Service de l’environnement a édicté une procédure pour permettre au harle bièvre et à sa descendance de gagner le Léman sans encombre. L’idée est de faire des forces de l’ordre locales le premier intervenant pour encadrer les volatiles. Une petite cage et un filet pour attraper les petits sont à leur disposition sur place. Les commerces locaux ont aussi été informés de la marche à suivre.

Entre avril et mai, la maman harle bièvre pond une dizaine d’œufs qu’elle couve pendant plus ou moins un mois. Entre vingt-quatre et quarante-huit heures après l’éclosion, les canetons quittent leur nid pour plonger dans le lac. Comme ils ne savent pas voler, ils sont contraints de passer à travers l’espace public et la circulation automobile. C’est là que la police intervient. Elle met en cage les petits et les descend à pied jusqu’à Rive, alors que la maman suit en volant. Tout le monde se retrouve et se réunit ensuite au bord de l’eau.

