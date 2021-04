Destins torturés des clubs romands – Le hockey suisse espère couronner un champion Les huit meilleures équipes du pays vont laisser derrière elles la saison régulière la plus chaotique de l’histoire pour aborder les play-off dès mardi. Cyrill Pasche

De l’élimination prématurée du HC Bienne aux espoirs de titre des autres clubs romands, les acteurs racontent la saison la plus loufoque de l’histoire. Nicolas Righetti/Lundi13.ch

La saison régulière est arrivée à son terme lundi dernier. Au vu des circonstances, c’est un miracle. L’EV Zoug a survolé le championnat, établissant au passage un record absolu de points au plus haut niveau: 119 unités récoltées en 52 parties, soit cinq points de plus que le précédent record détenu par le HC Davos (113 en 2010-2011).

Seulement quatre formations ont joué l’intégralité des 52 matches au programme (Zoug, Lugano, Zurich et Langnau). Les huit autres ont oscillé entre 48 et 51 parties. L’exercice 2020-2021, disputé en pleine pandémie de coronavirus et presque intégralement à huis clos, est certainement le plus bizarre de l’histoire du hockey suisse. Le plus chaotique aussi.