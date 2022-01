Face au variant Omicron – Le hockey suisse refuse la peur du vide Les annulations continuent à pleuvoir en National League, avec six nouveaux reports annoncés lundi. Mais pour les clubs et dirigeants, pas question de faire relâche. Simon Meier

Le hockey suisse refuse d’accepter l’idée d’un arrêt, d’un grand vide. Lundi, la Ligue a toutefois annoncé le report de six matches supplémentaires en National League. KEYSTONE

Bonne année 2022, comme ils disent. Dimanche 2 janvier: un seul match de National League sur quatre prévus a pu se jouer – et encore, grâce à une rocade (Fribourg a affronté Zurich au lieu de Zoug, en quarantaine). Mardi 4 janvier: un match sur cinq à espérer – on croise les doigts pour que le Genève-Ambri du soir survive aux tests du matin. À ce rythme, forcément, se pose la question: est-il raisonnable de continuer alors que plus de la moitié des équipes d’un championnat sont fortement touchées par le Covid?