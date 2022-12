Portrait de Joël Genazzi – Le hockeyeur est fidèle, même à sa coiffeuse Le défenseur vient de jouer son 523e match sous le maillot du Lausanne Hockey Club. Un record au sein de l’équipe vaudoise. Pierre-Alain Schlosser

«Quand tu es un leader et que l’équipe ne tourne pas comme elle le devrait, c’est difficile à vivre.» PATRICK MARTIN

Le rendez-vous a lieu sur l’esplanade du Prieuré, à Pully. La vue sur le lac et les Alpes est splendide. Une silhouette apparaît dans les vignes. C’est celle de Joël Genazzi. «Ça grimpe, ça me fait respirer comme quelqu’un qui ne pratique pas de sport», rigole-t-il en nous serrant chaleureusement la main. C’est dans cet endroit romantique et calme que le défenseur du LHC et son amie Stefanie se retrouvent parfois. «Elle est avocate au Tribunal fédéral, raconte-t-il. Elle a du mérite car elle m’a toujours suivi, dans ma carrière de hockeyeur sur glace.»