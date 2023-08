Urine, sueur et bactéries – Le jacuzzi de l’hôtel était un bouillon de culture Un établissement des Alpes vaudoises a dû fermer temporairement son bassin, considéré comme insalubre. La direction dénonce des normes trop exigeantes. Dominique Botti

L’Office cantonal de la consommation (OFCO) a ordonné pour la troisième fois la fermeture immédiate, mais provisoire, du jacuzzi en plein air d’un hôtel étoilé des Préalpes vaudoises. Cette décision a été prise au printemps dernier suite aux résultats d’analyses qui ont révélé des valeurs non conformes, pouvant représenter un danger pour la santé des utilisateurs. En juin dernier, le propriétaire de l’établissement a été condamné par ordonnance pénale à 60 jours-amende à 100 francs, avec un délai d’épreuve de deux ans. Il doit également s’acquitter d’une amende de 2000 francs et des frais de procédure de 2500 francs.

Récidive

Un vrai bouillon de culture. La liste des substances interdites est longue: les inspecteurs vaudois ont trouvé dans l’eau, jugée turpide, des teneurs en légionelles, chlorate, carbamide (urée) et trihalométhane qui dépassent les valeurs maximales admises. Plus compromettant, les exploitants ont récidivé. Ces dépassements ont en effet été détectés d’abord le 1er mars 2022, puis deux fois de suite une année plus tard, le 13 et 16 mars 2023. L’Office a alors déclenché une vérification générale du respect des normes légales.

«Nous avons déjà pensé à abandonner ce service qui est très prisé par les clients.» La direction de l’établissement épinglé par l’Office de la consommation

Cet audit a révélé une série de manquements. Les éléments du rapport relatés dans l’ordonnance pénale (OP) indiquent que le concept d’autocontrôle était incomplet. Par exemple, le responsable des produits chimiques n’avait pas de permis officiel. Par ailleurs, les tests qui doivent être faits deux fois par année n’étaient pas conduits par un laboratoire privé. Enfin, la séparation des zones dites pieds propres et pieds chaussés n’était pas distincte.

Contactée, la direction dit avoir appris de ses erreurs. Elle précise toutefois que le dépassement était léger. Et que les normes sont très exigeantes et peu compatibles avec l’écologie. «Nous avons déjà pensé à abandonner ce service qui est très prisé par les clients.» Pour l’instant, le jacuzzi est toujours bien mis en évidence sur le site de l’hôtel.

