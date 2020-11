Suisse – Le jambon cru et le lard sec du Valais protégés dans l’UE Un accord en ce sens, ratifié par la Suisse et l’UE, est entré en vigueur le 1er novembre. La tourte au kirsch zougoise est elle aussi protégée.

«Jambon cru du Valais», tout comme le lard possède aussi une indication géographique protégée (IGP). Source: www.aop-igp.ch

Les appellations «Jambon cru du Valais», «Lard sec du Valais» et «Zuger Kirschtorte» seront aussi protégées dans l’Union européenne. Un accord en ce sens, ratifié par la Suisse et l’UE, est entré en vigueur le 1er novembre. En contre-partie, Berne doit protéger 77 dénominations européennes supplémentaires.

L’acte protégeant dans l’UE les dénominations suisses a été ratifié par le comité mixte de l’agriculture réunissant la Suisse et l’Union européenne, a indiqué lundi l’Office fédéral de l’agriculture. Les trois produits suisses concernés ont des indications géographiques protégées (IGP).

Ils seront désormais assurés contre toute imitation et tout usage frauduleux dans l’UE. La tourte au kirsch zougoise fait l’objet d’une réglementation transitoire autorisant l’emploi de l’appellation dans l’UE pendant deux ans encore.

Depuis le 1er décembre 2011, Berne et Bruxelles se garantissent réciproquement le respect de leurs AOP et de leurs IGP dans le cadre de l’accord agricole. La viande séchée des Grisons et la Tête de Moine en font déjà partie intégrante. L’ajout d’autres appellations suisses devrait être négocié au début de l’année prochaine.

ATS/NXP