La relève du piano classique à Vevey - Le Japon sourit à nouveau à Clara Haskil

C’est une longue histoire d’amour qui lie le Japon au Concours de piano Clara Haskil. La compétition veveysanne a très souvent accueilli des concurrents de l’archipel nippon et en a sacré plusieurs, à partir de 1987 avec Hiroko Sakagami, Hisako Kawamura en 2007, toutes deux d’ailleurs membres du jury cette année. Sans oublier Mao Fujita, le brillant lauréat de l’édition 2017. Après une édition 2019 sans prix, le concours honore à nouveau une Japonaise avec le prix décerné à Yumeka Nakagawa, 19 ans cette année.

Le 29e Concours Clara Haskil a connu vendredi soir au Théâtre Le Reflet une finale très asiatique, puisqu’il réunissait une Coréenne et deux Japonais. Le niveau de la compétition impressionne dès l’ouverture du «5e Concerto» de Beethoven par Juhee Lim, 20 ans. La pianiste coréenne brille par une technique magistrale, une projection impressionnante jusque dans ses trilles admirablement modulés. Elle rayonne et prend un plaisir manifeste à jouer, même si on s’attendait de sa part à un finale encore plus enjoué.

Moins charismatique, Wataru Mashimo, 24 ans, a manqué son entrée périlleuse dans le «4e Concerto» du même Beethoven et a mis du temps à se sentir à l’aise. Le jeune homme, champion de la prise de risque, a toutefois livré un étonnant mouvement lent, mal aidé par un Orchestre du Festival de Zermatt peu inspiré sous la baguette de Stanley Dodds. Bien qu’il n’ait finalement reçu aucune distinction, Wataru Mashimo mérite amplement sa participation à la finale. On aimerait entendre son expressivité tranchante dans d’autres répertoires.

Chopin en majesté

Chouchoute du public et également du jury présidé par Christian Zacharias, Yumeka Nakagawa a immédiatement séduit dans le «2e Concerto» de Chopin par son phrasé très naturel et éloquent, un art évident du chant, du rythme et de la conduite du discours. La cadette de la finale, qui vit actuellement en Allemagne, a le chic pour magnifier les mélodies passionnées de Chopin et emmener tout l’orchestre dans son élan romantique. Un talent qui ne demande qu’à s’épanouir et s’affiner.

