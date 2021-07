Cinéma open air – Le Jardin botanique lausannois accueille «Les Toiles de Milan» L’espace aménagé au coeur de la capitale vaudoise, pour la préservation de la biodiversité, servira de cadre à un festival de cinéma open air du 25 au 30 juillet.

Une visite guidée du Jardin botanique précédera chaque projection (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le festival de cinéma open air «Les Toiles de Milan» prend ses quartiers au Jardin botanique, à Lausanne. Au menu dès dimanche: une visite guidée dans les jardins, un court métrage puis la projection du long métrage de la soirée. À découvrir du 25 au 30 juillet.

«One of these days» de Bastian Günther ouvre les feux dimanche, en première suisse. Ce film se déroule dans une petite ville américaine, lors d’un concours. Vingt participants posent la main sur un pick-up et le dernier à tenir remporte la voiture. Mais la chaleur et les tensions jouent les trouble-fête.

«Wild plants»

Mardi, le film «Wild plants» sera précédé d’une discussion et d’échanges entre le public et la cheffe opératrice du film Marie Neumann, ainsi que Renate Van Davier des Jardins de Cocagne à Genève. Un film japonais d’animation, «Les enfants du temps» de Makoto Shikai, sera projeté vendredi.

Les portes ouvrent à 20h00, la visite guidée des jardins débute à 20h15 et les projections suivent vers 21h30. Le nombre de places est limité. Il n’y a pas de réservation mais un traçage des spectateurs sera effectué, annonce mardi un communiqué.

www.lestoilesdemilan.ch

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.