LIVRES | 23% de rabais pour les abonnés – Le Jardin des piqûres Vision d’un centenaire sur sa vie, le siècle écoulé et les jours qui restent. Rencontres avec Jacques Poget.

Le Jardin des piqûres DR

L’ancien patron de presse livre «le vécu et l’expérience d’un centenaire, qui est allé jusqu’au bout de la route» et aussi la sagesse d’une vie de lectures et de réflexions. Il a étudié les philosophes et le bouddhisme et sait avec Spinoza qu’«on ne peut méditer que sur la vie elle-même. Inutile, donc, de se préparer à mourir, mais on peut s’exercer à la vie, à la rendre plus claire, directe, plus utile et généreuse».

Il porte à la langue et au style l’attention particulière qui, selon le critique J.-L. Kuffer, fait de ses écrits «un mélange d’épicurisme souriant et de désenchantement indulgent, de flegme frotté de cynisme et de bonhomie… un vrai bonheur d’écriture et de narration».

Né en 1921, Marc Lamunière évoque des souvenirs personnels, certains fort piquants, et distille la substantifique moelle de ses observations sur des sujets aussi divers que le second degré (dont il est un orfèvre), le jazz, l’humour, le paraître, l’amour et le sexe. La langue française et les philosophes, d’Epicure à Montaigne, lui inspirent des réflexions originales et éclairantes.

Prix et informations*:

Prix abonné(e) 24 heures: Fr. 23.–*

Prix non-abonné(e) 24 heures: Fr. 30.–*

Format: 16 x 24 cm, 224 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* TVA incluse. Frais de port en supplément pour un exemplaire: Fr. 7.–.

Formulaire de commande