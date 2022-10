Accès au lac à Morges – Le «jardin d’été» se fane dans les méandres de la politique Promesse électorale du municipal PLR Laurent Pellegrino, l’aménagement de l’ancien Collège du Bluard en lieu de détente et de baignade se hâte très lentement. Cédric Jotterand

La cour du Bluard fait l’objet d’une promesse de campagne et d’une motion reçues favorablement par l’ensemble de la classe politique, mais la bonne idée s’est transformée en un dossier très complexe. 24HEURES/FLORIAN CELLA

Alors en campagne pour décrocher un siège à la Municipalité de Morges en mars 2021, le PLR Laurent Pellegrino avait sorti de sa manche la proposition la plus enthousiasmante des candidats en promettant – en cas d’élection – de «créer sans attendre les jardins d’été du Collège du Bluard», un lieu ouvert au public avec un prolongement jusqu’au lac et un accès pour les baigneurs. «La population et les touristes auront besoin d’un tel lieu au sortir de la pandémie», argumentait encore celui qui allait être élu quelques jours plus tard.