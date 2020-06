Portrait de Jean-Pierre Masclet – Le jardinier cabossé bêche depuis toujours avec son cœur L’infatigable chroniqueur radio et président des Cartons et Jardins du cœur d’Yverdon-les-Bains aime partager son vécu de la nature et des autres. Romain Michaud

Jean-Pierre Masclet, responsable des Jardins et Cartons du cœur à Yverdon et chroniqueur de l’émission «Monsieur Jardinier», sur RTS La Première. Vanessa Cardoso

Beaucoup le reconnaissent au timbre de sa voix légèrement nasillarde, calme et reposante. Depuis vingt-cinq ans, Jean-Pierre Masclet distille ses conseils de jardinage dans l’émission dominicale «Monsieur Jardinier», sur RTS La Première. Un rôle de chroniqueur ou plutôt de passeur de connaissances qu’il affectionne. «J’aime transmettre mon savoir-faire à d’autres et mon amour des plantes et de la nature. À mon âge (71 ans), la radio me permet aussi de me maintenir intellectuellement, car cela m’oblige à faire des recherches pour répondre aux questions des auditeurs.»