Fin du festival – Le Jazz achève sa 57e édition sur un bilan «euphorique» Plus de 250’000 visiteurs se sont rendus à Montreux ces deux dernières semaines, et ses salles payantes ont été occupées à près de 90%. Francois Barras

Parmi les concerts généreux du 57 e Montreux Jazz, celui de Sam Smith, le 5 juillet, a fait planer le Stravinski. KEYSTONE

Les chiffres sont bons, le patron est heureux. Vendredi 14 juillet, il restait encore deux soirs de festivités au Montreux Jazz, mais déjà Mathieu Jaton tirait un bilan «euphorique» de la 57e édition. Il y a de quoi: largement ensoleillé, le festival a attiré 250’000 personnes sur les quais et rempli ses deux salles payantes à hauteur de 90% pour le Stravinski et 80% pour le Lab – des chiffres parmi les records du Jazz. La fringale en nourriture et boisson durant le dernier week-end devrait permettre à la manifestation de parvenir à l’équilibre du budget global de 28 millions de francs.



Vous avez diffusé durant la conférence de clôture un résumé vidéo des moments forts de 2023: Sam Smith impérial, Seal et Jon Batiste dans la foule, Juliette Armanet émue aux larmes. Il y a cependant aussi quelques couacs, notamment des shows très calibrés joués sur bandes enregistrées, comme ceux de Lil Nas X et Ava Max… Je suis d’accord pour Ava Max, pas pour Lil Nas X. Lui, il a donné ce que l’on attendait, c’est-à-dire un show à l’américaine, très intense même si axé sur une scénographie. Je préfère ça plutôt qu’un live monté à la va-vite sur un tube, comme Pharrell Williams il y a dix ans. Là, Lil Nas X était cohérent dans ce qu’il voulait communiquer. Concernant Ava Max: c’est clairement une déception et pas du tout ce que nous avions acheté. Elle devait venir avec des musiciens et donner d’avantage que ce que le Lab a reçu. Son management m’a expliqué qu’elle n’a finalement pas pu répéter avec ses musiciens, car elle a dû assurer la veille du concert la promo du film «Barbie», à Los Angeles…

Est-ce que le Montreux Jazz va devoir composer dans le futur avec toujours plus de jeunes artistes qui cartonnent sur TikTok ou Spotify mais n’ont pas les épaules pour assurer la qualité musicale sur laquelle repose la réputation du festival – et sa promotion publicitaire? C’est une vraie réflexion que nous avons avec les programmateurs. Nous sommes très vigilants. Cette année, nous avons refusé deux artistes qui auraient joué sur des bandes. Cela dit, encore une fois, certaines démarches peuvent se comprendre: quand Tyler The Creator vient seul devant un écran mais donne un show de barjot, c’est ce que le public attend.

Jon Batiste, pur showman qui a entraîné le public du Stravinski dans une sarabande autour du bâtiment, le 9 juillet. KEYSTONE

La réputation d’excellence du MJF, «là où naissent les concerts légendaires», pourrait néanmoins pâtir de ces nouveaux formats. Je ne crois pas. Il faut regarder le festival dans sa totalité: 500 concerts auront été joués entre les scènes gratuites et payantes. Et franchement, le niveau instrumental est là! Juliette Armanet, Saint Levant, Charlotte Cardin, Aime Simon ou encore toute la nouvelle génération du jazz, c’est du haut niveau.

Les deux années à venir verront-elles un menu artistique moins international, avec un festival «de transition» pour cause de travaux au Palais des Congrès? Pas du tout, au contraire. Le but est de proposer quelque chose d’assez excitant, hors du Stravinski, pour attirer des grands noms – pour l’instant, la réaction des agences artistiques est excellente. Cette confiance est essentielle, car nous ferons l’année prochaine une mise à jour totale, un nouveau festival mais avec notre expérience. Si nous sommes en open air pour la scène principale (ndlr: sans doute sur la place du Marché), mon but serait d’obtenir 5000 places (ndlr: contre 4000 au Stravinski) afin de maintenir notre offre de cachets, mais de proposer des billets moins chers car nous serons en plein air. Pour l’instant, les premiers indices sont bons.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.