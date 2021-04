Retour des concerts – Le jazz déconfine à dose homéopathique Dans l’offre encore ténue de musique live, la note bleue titille son public à Lausanne et à Vevey. Boris Senff

Le trio du pianiste Stefan Aeby (à g.) est en résidence jusqu’à samedi au théâtre L’Oriental de Vevey. Kohei Yamaguchi

La modestie, en termes de public, a aussi ses avantages en période de déconfinement. Là où les grosses structures de concert sont parfois à la peine, les rendez-vous jazz tirent leur épingle du panier. «Il faut vraiment vouloir… C’est compliqué de maintenir une programmation», avoue pourtant Jean-Claude Rochat, patron du club lausannois Chorus qui a déjà rouvert des portes jeudi dernier. «Mais cela ne sert à rien de se plaindre, nous sommes déjà contents d’être ouvert et le public est enchanté.»

Chorus en mode mini

Le public en question n’est pas des plus étoffés sous la voûte de la cave à jazz. Avec sa jauge réduite d’un tiers, Chorus peut accueillir 38 personnes et ne sert plus ni mets ni boissons. «Nous avons suivi les recommandations et abandonné l’entracte. On se permet une pause pipi de cinq minutes mais autrement les concerts se déroulent en un seul gros set. C’est moins convivial mais, au moins, on a de la musique live, des applaudissements, des bis… Parce que le streaming, je commençais à en avoir par-dessus les oreilles!»