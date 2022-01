La musique helvétique se bouge – Le jazz suisse reprend ses Diagonales Après un report l’an dernier, la manifestation itinérante traverse à nouveau les clubs du pays avec une halte vaudoise à l’Oriental de Vevey. Boris Senff

Tie Drei fait partie des groupes de jazz suisses à passer dans le canton de Vaud dans le cadre de Diagonales Jazz. Le trio bernois joue le vendredi 21 janvier à Vevey. Reto Andreoli

La Suisse est un grand pays pour une «petite» musique comme le jazz. Mais le suisse Diagonales Jazz entend bien le traverser de part en part et parcourir un large éventail de clubs. La 14e édition de ce festival qui entend puiser dans la jeunesse musicale des quatre coins du pays et les soumettre à une série de concerts nomades a débuté le 15 janvier au Moods de Zurich, salle qui reste une référence pour le jazz et les musiques parentes.

Le point d’attache vaudois de Diagonales, la dynamique association Live in Vevey, accueille en tout cas ces prochains jours deux soirées du festival itinérant qui visitera 28 clubs jusqu’au 22 février. Pour le reste du programme, il faudra voyager un peu et visiter, pour les localités les plus proches, Genève, Sierre, Sion ou encore Fribourg et Bienne.

Neuf en boucle

«L’an dernier, nous avons dû reporter à cause de la pandémie, mais nous présentons les mêmes groupes que nous avions sélectionnés», précise Carine Zuber, présidente de Diagonales. «À une exception près: sur les dix formations, il y en a une qui vient d’arrêter, nous en avons donc neuf cette année, toutes des groupes très originaux. Il n’y a rien à jeter, même si pas grand monde ne les connaît et que Diagonales vise justement à leur donner de la visibilité.»

Ces jeunes équipes – une trentaine d’années de moyenne d’âge – qui vont chacune pouvoir donner une petite dizaine de concerts à travers la Suisse reflètent assez bien un certain nombre de préoccupations artistiques d’une nouvelle génération de musiciens. Un radicalisme se fait sentir dans leurs options esthétiques et c’est tant mieux, car elles signalent des recherches sans concessions et autant d’audaces qu’il faut bien expérimenter avant d’avoir été usé par le harnais!

Si le batteur genevois Arthur Hnatek, entendu chez Truffaz ou Hamasyan, et le très récemment éclos trompettiste lausannois Shems Bendali sont bien connus chez les amateurs de jazz romands, ce ne sont évidemment pas eux qui seront à l’Oriental cette fin de semaine, car l’heure est à la découverte.

Vendredi à Vevey, ce seront donc Tie Drei, trio féminin bernois évoluant dans des textures sonores parfois proches des souffles naturels, et le duo bâlois Mythen, planant lui aussi dans de strates acoustiques météorologiques, qui ouvriront les feux. Le lendemain, l’affaire se corse ou du moins s’agite passablement avec le quartet Mohs, tirant les fils de la musique contemporaine sans craindre le recours à une électronique qui doit autant au hip-hop qu’aux pionniers. Mais c’est avec le quartet Sc’ööf et ses deux saxophones impitoyables que l’on atteint le firmament du shaker avec un croisement très rythmique entre des tonalités jazz et un traitement hardcore qui frappe fort. En 2022, le jazz, c’est aussi ça!

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

