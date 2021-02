Les libéraux-radicaux sont minoritaires à Lausanne. Les socialistes dominent la majorité. Au début du mois, les premiers remarquent que les seconds affichent un budget 100’000 francs plus haut que le leur. Le PLR se dit victime de son image de parti de riches et saisit l’occasion pour se moquer du PS. Cela fait partie des banderilles que le toréador libéral-radical tente de planter dans le taureau socialiste. À la fin de la corrida électorale, il n’est pas sûr que la vieille bête soit vraiment affaiblie par ce jeu de trompe-l’œil. Le PLR ne dépense guère moins que les Verts, selon notre tour d’horizon.

En effet, qui n’aurait pas encore compris qu’à défaut d’un financement public ou de riches donateurs, les tirelires des partis se remplissent avec les contributions de leurs élus et les cotisations des adhérents? Les salariés d’Exécutifs et les défrayés de parlement versent leur écot au parti. Cette pratique nourrit ainsi vertueusement le sentiment d’abnégation, se consoleront les conseillers communaux qui sacrifient de nombreuses soirées. Oui, les partis les mieux installés sont les plus riches. Et pourtant, un petit parti ambitieux, comme les Vert’libéraux, peut se donner les moyens de régater au mieux, grâce à l’addition des efforts personnels. C’est dire si le jeu est inégal.

Parler de l’argent des élections est toujours un art modeste. Il n’y a ni règles comptables, ni contrôle officiel. Les comparaisons restent ainsi limitées. Si on voit bien où commence une campagne, on voit mal où elle s’arrête. Certains partis, comme le PLR, autorisent des campagnes personnelles: elles ne sont pas comptabilisées dans notre comparatif. D’autres, comme le PS, les prohibent. Ces derniers assurent-ils pour cette raison un pot commun plus copieux à l’ensemble de leurs candidats?

Bientôt la loi vaudoise viendra apporter un peu de lumière. Il se pourrait ainsi que ces élections communales de 2021 soient les dernières avant que le rideau se lève. Le Conseil d’État espère que la loi qu’il propose entre en vigueur avant les élections cantonales de 2022. Son application provoquera-t-elle des frustrations?