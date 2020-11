Vies des quartiers lausannois – Le jeu d’équilibre de David Payot face aux animateurs Deux radios communautaires ont organisé mercredi un débat entre le municipal lausannois et les acteurs des quartiers. Échanges vifs. Lise Bourgeois

Porteur de la politique lausannoise des quartiers, David Payot croise le fer depuis trois ans avec les animateurs socioculturels. Odile Meylan/A

Les deux radios web lausannoises Radio Django et Loose Antenna ont organisé mercredi à Pôle Sud un débat très attendu dans la communauté des quartiers lausannois. Dans le contexte d’une longue controverse entre la Municipalité et la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL), la rencontre sur les ondes entre le municipal David Payot et les animateurs de quartiers n’allait pas manquer de sel. Résultat, les échanges, souvent vifs, ont montré que chacun campait sur ses positions mais qu’il était possible de se parler.

«La politique des quartiers doit être l’expression des citoyens.» David Payot, municipal en charge du dossier

Tout tourne autour de ce que veut la Ville pour l’ensemble des habitants des quartiers et de ce que cherchent à obtenir les animateurs dans ces mêmes coins de cité en termes de plus-value sociale. David Payot fait valoir que la politique des quartiers dont il est le porteur se mène à travers l’«expression des citoyens». Ceux-ci ne sont pas seulement des bénéficiaires des prestations de la Ville, mais aussi des acteurs. Les nombreuses démarches participatives montées par la Municipalité font écho à cette profession de foi.

Gentrification?

David Payot veut ainsi être informé de ce qui se fait sur le terrain ne serait-ce que pour permettre de coordonner l’action des centres socioculturels avec celle des services de la Ville. Il donne un exemple: «Les activités de vacances pour les enfants existent dans les centres d’animation et dans le «domaine vacances» des services de la Ville. Il faut pouvoir les coordonner.»

Les animateurs disent comprendre ces besoins d’information, mais discernent une volonté de la Municipalité d’utiliser leurs prestations de travailleurs sociaux pour des activités dont elle a besoin, comme la garde d’enfant à heures régulières ou l’animation d’événements qu’elle organise. Ils dénoncent une gentrification du travail social. Une ancienne animatrice dit avoir vu se transformer dans le quartier très populaire des Boveresses une rencontre intitulée autrefois «Lausanne pour un été» en «Garden Party».

Des animateurs encore à convaincre

Après le clash de l’automne 2019 où la Municipalité annonçait vouloir «municipaliser» l’animation socioculturelle, les négociations ont repris et elle y a finalement renoncé. Le 15 octobre, elle annonçait avoir signé pour trois ans une nouvelle convention de subventionnement, objet de toutes les batailles. Faisant partie de l’équipe des Boveresses, Marwan Hamidi observe que ce nouveau texte, jugé trop cadrant, ne convainc «pas totalement» les animateurs: «Moins le cadre est contraignant, plus nous pouvons faire de l’animation socioculturelle», plaide-t-il. David Payot rétorque que la Ville «doit pouvoir relayer les demandes citoyennes».

En fin de débat, la syndicaliste Maria Pedrosa, du SSP, a noté que les trois ans de négociation qui ont précédé les nouveaux statuts de la FASL et la convention avaient fait souffrir les animateurs: «Il y a une tension, dit-elle, entre le métier appris et ce qu’on leur demande de faire.» David Payot demande pour sa part que la nouvelle convention soit davantage vue «comme une ouverture que comme une conclusion.»