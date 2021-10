Phénomène en cours – Le jeu du calamar farcit la planète «Squid Game» étend ses tentacules sur le web. Premiers effets d’une digestion lente. Cécile Lecoultre

Des «frères ennemis» qui iront jusqu’au bout du combat dans un crescendo lyrique passionnant. DR/NETFLIX

Pour les malheureux qui ignoreraient encore les règles de «Squid Game», quelques précisions. En huit épisodes, cette série sud-coréenne mixe l’aventure, l’horreur et la philo. Soit 456 humains anxieux de gagner 45,6 milliards de wons (35, 4 millions de francs) lors de six joutes enfantines du genre «Un deux trois soleil». Gros twist, les perdants sont tués, la partie ne s’arrête que sur décision majoritaire des participants. Depuis le 17 septembre, toute la planète se farcit du calamar.

«Et toi maman, tu es sur quel jeu dans «Squid Game?» Question de la petite fille de l’éditorialiste du «Guardian» Emma Brockes

En Belgique, un psychopédagogue de l’Université de Mons, Bruno Humbeeck, dénonce la perversité de «Squid Game», qui «détourne des jeux d’enfants dans une mise en scène rose acidulée». Et de moquer l’impuissance de la signalétique «interdit aux moins de 16 ans» face à un engouement tangible dans les cours d’école. En Grande-Bretagne, l’éditorialiste du «Guardian» Emma Brockes s’affole d’entendre sa gamine de 6 ans lui demander: «Et toi maman, tu es sur quel jeu dans «Squid Game?»

En Chine, les économistes du «South China Morning Post» notent que la vente de pantoufles Vans blanches portées par les joueurs de «Squid Game» a augmenté de 7800%. À New York, les geeks de Vulture ont analysé image par image qu’il faudrait au moins des dizaines d’années pour perfectionner dans la réalité ce jeu symbolique de la crise traversée par la Corée, que de multiples références et indices y sont cachés à plusieurs niveaux. Le premier épisode donne ainsi une clé essentielle à la résolution finale pour qui sait la voir.

Les cafés du monde entier servent désormais des «dalgona» tandis que les apprentis pâtissiers tentent de démouler cette douceur coréenne sur les réseaux sociaux. NETFLIX/DR

Sur TikTok et autres réseaux, les vidéos et commentaires pullulent par millions, notamment pour arriver à fabriquer ce satané biscuit «dalgona» à démouler sans en casser les bords – une des épreuves présentées dans la série. En attendant «Le meilleur pâtissier» avec Cyril Lignac, en Corée du Sud, selon «The Economist», les critiques se demandent encore pourquoi «Squid Game» provoque un tel engouement. Et pour cause.

Poupée Chunky, veau d’or et Magritte

Dans le répertoire des films de survie, la production Netflix terrifie moins que «Battle Royale», affiche des acteurs inconnus au contraire de «Hunger Games» et Jennifer Lawrence, ne cliquette pas avec le machiavélisme d’un «Cube», le gore de «As The Gods Will» ou «Alice in Borderland», manque de la sophistication de «Parasite» palmé d’or à Cannes. La création de Hwang Dong-hyuk n’avait d’ailleurs pas flashé les esprits coréens à sa sortie.

Pourtant, le monde entier s’est mis à bouffer du poulpe, nouvelle preuve de l’hyperpuissance de la plateforme. Après coup, les arguments ne manquent pas. Au-delà de la familiarité universelle des jeux d’enfants trône, telle la gigantesque poupée flingueuse, le veau d’or du consumérisme. Et sa morale. «Trop riche ou trop pauvre, l’homme ne peut accéder au bonheur.»

Des décors qui citent les puzzles tridimensionnels de M. C. Escher dans des coloris pastel apaisants. DR

Sous sa simplicité fallacieuse, «Squid Game» pose aussi un univers codifié qui puise autant en Occident qu’en Asie. Ainsi des citations directes de Magritte, M. C. Escher, Munch ou Michel-Ange s’affichent en parallèle avec un jeu d’acteur typique du burlesque paysan coréen. Et puis ce héros… d’abord crétin aux pupilles exorbitées de stupidité, voilà que le numéro 456 mue en loser beaucoup plus sexy. De quoi assurer une saison deux.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.