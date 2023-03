Portrait de Selim Krichane – Le jeu sous toutes ses formes comme terrain de recherche À même pas 40 ans, il est attendu comme le sauveur du Musée suisse du jeu. Du théâtre aux jeux de rôle, il est passionné par les histoires. Stéphanie Arboit

Dans son jardin de La Tour-de-Peilz, à cinq minutes à pied du Musée suisse du jeu dont il est le nouveau directeur, Selim Krichane a installé une yourte avec ses propres jeux. FLORIAN CELLA

«Attention, risque d’éboulement.» Cet avertissement devant certains murs d’enceinte du château de La Tour-de-Peilz, on ne peut s’empêcher de l’appliquer métaphoriquement à l’énorme tâche qui attend Selim Krichane, 36 ans, pour le Musée suisse du jeu, dont il prend la direction ce 1er avril. «Force tranquille» selon des proches, il ne semble pas fébrile devant ce défi de taille, fumant tranquillement sa cigarette en nous attendant. Sa nomination a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme, et même de soulagement, par tous ceux qui espèrent se réapproprier un musée dépoussiéré, interactif et tourné vers le numérique, grâce à ce cofondateur du GameLab UNIL-EPFL – centre d’expertise des approches académiques du jeu vidéo.