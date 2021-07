Industrie du divertissement – Le jeu vidéo, le joker de Netflix pour capter l’attention de ses abonnés Après la série, le film ou encore le documentaire, la plateforme devrait diversifier un peu plus son offre en proposant à ses utilisateurs une offre en jeu vidéo. Olivier Wurlod

Reed Hastings, le CEO de Netflix. KEYSTONE

«Et si, pour étendre un peu plus sa communauté, Netflix commençait à se diversifier vers d’autres secteurs comme le jeu vidéo?» Cette question, Brice Mari, portfolio manager de Synapse Invest à Genève, se la posait dans nos pages au mois de janvier 2020. Après une année et demie de pandémie et d’essor phénoménal du jeu vidéo, le géant mondial du streaming s’apprête à lui donner raison. L’an prochain, la plateforme devrait en effet commencer à proposer du jeu vidéo à ses abonnés.

Pour transformer l’essai, Netflix vient de recruter l’une des pointures de la branche: Mike Verdu. Que ce soit Atari, EA Games ou encore Zynga (spécialisé dans les jeux pour plateformes mobiles), les employeurs indiqués dans le CV du quinquagénaire parlent pour lui. Ces derniers mois, il se chargeait pour Facebook de superviser les relations entre le réseau social et les éditeurs ainsi que du développement de contenus destiné à l’Oculus, son casque de réalité virtuelle.