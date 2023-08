Championnats d’Europe des métiers – Le jeune mécanicien Antoine Cottens visera l’or en Pologne Vainqueur du concours helvétique, le spécialiste en machines de chantier prendra part dans trois semaines aux EuroSkills à Gdansk. Frédéric Ravussin

Mécanicien en machines de chantier chez Liebherr à Daillens, Antoine Cottens se prépare intensivement pour les EuroSkills. FLORIAN CELLA

Comment dit-on «machine de chantier» en polonais? À cette question, Antoine Cottens pourra sans doute répondre d’ici un petit mois. Du 5 au 9 septembre prochain, ce jeune homme de Rances, dans le Nord vaudois, se rendra à Gdansk pour porter le plus haut possible les couleurs suisses lors des EuroSkills, le championnat d’Europe des métiers. Plus de 600 jeunes de moins de 25 ans, répartis dans 43 catégories de métier différentes, y participeront.