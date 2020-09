Thurgovie – Le jeune qui a décapité sa grand-mère jugé irresponsable L’individu âgé de 19 ans qui, en novembre 2018 à Frauenfeld, a étranglé et poignardé à mort son aïeule avant de partir avec sa tête dans son sac, n’était pas responsable de ses actes, juge le Parquet thurgovien.

Le jeune homme qui a étranglé, poignardé et décapité sa grand-mère en octobre 2018 à Frauenfeld (TG) n’est pas responsable de ses actes. Il souffrait alors de graves troubles psychiques, conclut le Ministère public thurgovien.

Dans son acte d’accusation publié vendredi, l’autorité d’enquête estime que le prévenu, un Italien aujourd’hui âgé de 21 ans, est non responsable de ses actes. Il n’est donc pas possible de le condamner pour cet homicide. Le Ministère public demande le placement du jeune homme en thérapie stationnaire et son expulsion du territoire suisse durant 15 ans.

Les faits sont survenus le 16 octobre 2018 dans l’appartement du prévenu alors âgé de 19 ans. Il a d’abord étranglé sa grand-mère âgée de 74 ans jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Il l’a ensuite tuée en la poignardant en pleine poitrine avec un couteau de cuisine. Le jeune homme a finalement décapité sa victime, emporté sa tête dans un sac à dos et quitté les lieux.

La police l’a arrêté peu après à Kloten (ZH). Il a admis les faits. La date de son procès n’est pas encore connue.

ATS/NXP