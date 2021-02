Mondiaux de ski – Le jour de gloire est arrivé pour Lara Gut-Behrami La Tessinoise semble prête à décrocher une médaille d’or dans un grand événement. À 29 ans, elle est la grandissime favorite mardi dans sa discipline du super-G à Cortina d’Ampezzo. Sylvain Bolt

Lara Gut-Behrami est la grande favorite du super-G mondial de Cortina d’Ampezzo. keystone-sda.ch

Il y a douze ans, Lara Gut n’était encore qu’une adolescente au visage juvénile mais déjà une championne au format mondial. Ce nom, Lara Gut, comme prédestiné pour briller lors de ses premiers Mondiaux (argent en descente et en combiné). La Tessinoise avait sauvé le bilan suisse à Val d’Isère. Du haut de ses 17 ans, elle était la seule médaillée chez les dames. Des championnats du monde 2009 qui semblent si loin et si proches à la fois. «Avec son talent, sa force mentale et ce côté joueur au départ, elle avait bousculé le monde de ski», se souvient Mauro Pini, le coach qui l’avait guidée jusqu’à ces Mondiaux. Douze ans se sont écoulés mais Lara est toujours là, comme éternelle. Ce mardi, elle sera la grande favorite du super-G mondial de Cortina d’Ampezzo.