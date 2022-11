Motocyclisme – Le jour le plus long de «Pecco» Bagnaia Le Français Fabio Quartararo a cédé son titre mondial de MotoGP à l’Italien Francesco Bagnaia. Rins (Suzuki) vainqueur de la dernière course de la saison. Jean-Claude Schertenleib - Valence

Francesco Bagnaia. AFP

Bien sûr, les chiffres disaient que le titre était assuré. Que les probabilités de voir, en même temps, Fabio Quartararo gagner le GP de Valence et Francesco «Pecco» Bagnaia ne pas terminer mieux que quinzième étaient si infimes qu’il ne valait même pas le coup de tenter la grosse cote. La logique a parlé, Fabio Quartararo a tout tenté, il a dû se contenter de la quatrième place. Et Bagnaia a tant géré qu’il a assuré le minimum.

Cela, ce sont les faits, ce que montrent les images. Mais dans les têtes, sous les casques, que s’est-il vraiment passé en ce chaud dimanche en terres de Valence? «La course la plus difficile de l’année, de ma carrière», avoue le nouveau champion du monde. «Mon but, c’était le top 5 de la course, pour éviter tous les soucis. Mais après quatre ou cinq tours, je ne sais pas ce qui s’est passé. L’avant de ma moto ne faisait plus du tout ce que je voulais», ajoute Bagnaia. Conséquence d’une touchette avec Quartararo dès le deuxième tour – un élément aérodynamique de la Ducati a été arraché? Peut-être. Reste que Bagnaia avait encore plus de 20 rondes à tenir avant de pouvoir pleinement savourer.

Alors on l’a vu sur la défensive, élargir la trajectoire quand, les uns après les autres, des adversaires le dépassaient. C’était une course pas contre la montre, mais contre le temps qui passait, face au nombre de tours qui diminuait. Jusqu’à la délivrance, cette neuvième place libératrice. La fête en rouge dans les bras de son mentor, Valentino Rossi. Puis les sincères félicitations de son ultime adversaire, Fabio Quartararo, qui n’a vraiment rien à se reprocher.

Quinze ans après Casey Stoner, Bagnaia offre ainsi à Ducati un premier titre pilotes. Treize ans après l’ultime couronne de Valentino Rossi, l’Italie retrouve un champion du monde de MotoGP. Pour Francesco «Pecco» Bagnaia, l’homme de Turin installé depuis des années près de Tavullia, le jour le plus long de sa vie ne fait que commencer. Il est censé se terminer tard dans la nuit. Mardi, la saison 2023 commence déjà par une journée de tests.

