Journée historique aux États-Unis – Le jour où Donald Trump a été brièvement arrêté L’ancien président est resté brièvement au Palais de justice de Manhattan, mais le moment marquera l’histoire du pays. Alexis Buisson - États-Unis

Donald Trump, entouré de ses avocats, écoute la lecture des 34 chefs d’inculpation par un juge du Tribunal de Manhattan. New York, 4 avril 2023. SETH WENIG/POOL/AFP

Un bref salut, le poing levé, le visage fermé au milieu d’uniformes et de gardes du corps. Il était 13h24, heure de New York, quand Donald Trump s’est engouffré dans le Palais de justice de Manhattan pour être placé en état d’arrestation. Une heure plus tard, le juge Juan Merchan lui lisait les trente-quatre chefs d’inculpation retenus contre lui dans le cadre de l’affaire des paiements secrets versés à Stormy Daniels, l’actrice avec qui il aurait eu une liaison et qu’il aurait cherché à faire taire avant la présidentielle de 2016.