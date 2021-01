Histoire d’une loi souvent attaquée – Le jour où Genève a décidé de punir la mendicité Les acteurs qui ont concouru à inscrire en 2007 dans la législation son interdiction ne sont pas des inconnus. Leurs noms: les députés Olivier Jornot, Christian Lüscher ou Yves Nidegger. Eric Budry

C’est sous la présidence de la socialiste Loly Bolay que le Grand Conseil a inscrit dans la loi pénale, le 30 novembre 2007, l’interdiction de la mendicité et l’autorisation de prélever les amendes directement. LAURENT GUIRAUD

Le 30 novembre 2007 en soirée, à la suite d’un long et âpre débat, une majorité du Grand Conseil approuvait l’introduction dans la loi pénale genevoise d’un article 11A destiné à combattre la mendicité. C’était une victoire pour le rapporteur de la majorité de la Commission judiciaire, un certain Olivier Jornot. Et une défaite pour la gauche et le conseiller d’État socialiste Laurent Moutinot. Le futur procureur général avait emporté la mise par 52 voix de droite et du MCG contre 30 non de gauche et 5 abstentions (PDC et radicales).

En soi, l’ajout dans la loi est succinct. Il ne précise en effet que deux choses: premièrement que celui qui aura mendié est punissable d’une amende; secondement que, pour celui qui aura organisé la mendicité d’autrui, l’amende sera de 2000 francs au moins. Mais il est l’aboutissement d’une montée des tensions à Genève devant le phénomène croissant de la mendicité importée, très majoritairement des Roms. Très visible, cette mendicité choque ou attriste de nombreuses Genevoises et Genevois. La crainte que des réseaux criminels l’organisent est un des arguments majeurs pour justifier le nouvel article pénal.