Célébrité et alcoolisme – Le jour où Jessica Simpson a touché le fond La chanteuse parle de son plus grand combat, celui qu’elle mène depuis quatre ans contre l’alcool. Elle vient de publier la photo terrifiante du jour où elle a décidé de devenir sobre. Christophe Pinol

Le sourire assuré de Jessica Simpson cache des blessures d’enfance. Cindy Ord/Getty Images

À 41 ans, Jessica Simpson fait partie de ces starlettes érigées au rang de sex-symbol dès leurs débuts, à l’instar de Paris Hilton ou de Lindsay Lohan. Si on la connaît peu de ce côté-ci de l’Atlantique, elle est aux États-Unis une personnalité largement médiatisée depuis plus de vingt ans. Chanteuse (huit albums à son actif et plus de 30 millions de disques vendus), star de la télé-réalité (notamment avec trois shows centrés sur sa vie de couple avec son ex-mari, Nick Lachey), actrice (on l’a vue dans l’adaptation ciné de «Shérif, fais-moi peur»), créatrice de mode… Autant dire que son physique a été largement scruté au fil des ans.