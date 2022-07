Vital été (15/41) – Le jour où les Nyonnais de Broken Bridge ont réalisé leur rêve Les trois musiciens ont ouvert le festival de Paléo mardi après-midi. Une étape importante pour le groupe formé en 2017. Raphaël Ebinger

Certains courent après leur rêve toute la vie. À 20, 22 et 23 ans, les trois musiciens de Broken Bridge l’ont réalisé mardi sur les coups de 16 h 30. Sur la scène surchauffée du Club Tent, ils ont fait résonner les premières notes du festival Paléo. Et ils en ont profité. «Quel plaisir!» tranche exténué, l’un d’eux. «On aurait bien voulu que ça dure encore plus longtemps», ajoute un autre dégoulinant de sueur et presque aphone après une heure de concert en plein cagnard.