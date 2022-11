Foire de la Saint-Martin – Le jour où Payerne met ses tripes sur la table Des centaines de kilos de tripes seront englouties ce jeudi lors de la principale foire de l’année. La tradition est vivace, même si des pintes ferment. Sébastien Galliker

PAYERNE LE 17 NOVEMBRE 2015.Restaurant de la reine Berthe, la patronne du restaurant Marie-Jeanne Zurkinden, prépare les tripes pour la Saint-Martin.(24 HEURES /Jean-Paul Guinnard)… JEAN-PAUL GUINNARD

Dans les mémoires des Payernois, on se souvient volontiers des caquelons de tripes avalés à La Vente, au Commerce ou encore au café des Alpes. Mais au fil du temps, ces enseignes ont fermé ou modifié leurs cartes si bien que le plat symbolique de la foire de la Saint-Martin, la plus importante de l’année dans la cité, n’y trouve plus grâce. Pour se délecter de ce mets, les restaurants traditionnels du Cerf et de la Reine Berthe sont les plus fréquemment cités dans les rues. Autant dire que la prochaine fermeture définitive du second inquiète.