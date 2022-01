Éditorial – votation sur l’aide aux médias - Le journalisme local expliqué à Philippe Bauer

Les cordonniers n’étant pas forcément les mieux chaussés, je m’étais promis de ne pas vous parler de la prochaine votation sur l’aide aux médias. Je ne le ferai d’ailleurs pas sur le fond. Mais comme la figure romande des opposants raconte un peu n’importe quoi sur notre profession, je souhaitais remettre certaines pendules à l’heure. Surtout quand le PLR neuchâtelois Philippe Bauer parle du manque d’indépendance des rédactions, notamment vis-à-vis de leur éditeur respectif. Et que selon lui, l’information de service public de proximité fournie par un privé devrait s’arrêter aux résultats des matches de 5e ligue, qu’il regrette de ne plus trouver dans son journal cantonal.

Dans celui des Vaudois, vous avez pu lire un bon nombre d’articles et de réflexions sur les arguments de ceux qui, notamment, ne veulent pas continuer à soutenir la distribution postale des journaux en papier, qui existe pourtant depuis 1849 et dans de nombreux autres pays. Vous avez notamment pu y lire la très large opposition des délégués du PLR vaudois à ce texte. Nous avons envoyé un journaliste couvrir ce congrès et nous sommes les seuls à en avoir parlé dans nos colonnes. Personne au sein de la direction de Tamedia – pourtant favorable à ces aides indirectes – n’est évidemment intervenu pour s’en plaindre.

Pour ce qui est des «milliardaires zurichois», on peut écrire bien des bêtises à leur sujet et nul n’est parfait en ce bas monde. Mais lorsqu’il s’agit de défendre nos enquêtes en justice, en tout cas chez nous, il y a un service juridique de qualité et des frais de procédures qui sont payés. Quelle que soit l’opinion de l’éditeur sur la qualité de l’article incriminé. Ce qui, justement, garantit aussi l’indépendance face à l’argent des puissants. Et ce soutien est loin d’être inutile à l’heure où ces derniers vont pouvoir encore démultiplier les procédures – déjà nombreuses – notamment via un accès facilité à des mesures provisionnelles. Paquet justement voté par une majorité à Berne et qui, lui, nuit vraiment à l’exercice du quatrième pouvoir.

Cette année, la Suisse a reculé de quatre rangs dans le classement de lutte contre la corruption de Transparency International. Dans les régions étasuniennes qui n’ont plus de presse locale, les fameux «déserts médiatiques», les études ont démontré que cette même corruption politique augmente. Pour être livrée tôt le matin sur votre pas-de-porte ou sur vos écrans, l’information nécessaire à la démocratie a effectivement un coût. Reste à savoir qui est encore disposé à le payer, d’une façon ou d’une autre.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

