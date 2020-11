Une prestigieuse distinction – Le journaliste Richard Werly est lauréat du Prix Dumur 2020 Ancien correspondant à Paris pour le journal «Le Temps», il couvre aujourd’hui la présidentielle américaine avant de s’installer aux États-Unis en 2021 pour le quotidien romand. Son Prix lui sera remis au Club de la presse, le 20 novembre. Olivier Bot

Richard Werly, correspondant du journal «Le Temps».

Le Prix Jean Dumur 2020 est attribué cette année à Richard Werly, correspondant à Paris du journal Le Temps, actuellement en reportage aux États-Unis où il s’installera en 2021. Il lui sera remis le 20 novembre lors des Assises presse et démocratie, organisées par le Club de la presse à Genève. En lui attribuant cette distinction, le jury a voulu saluer en lui le courage, la polyvalence, le talent d’écriture et une carrière de correspondant qui l’a conduit en Asie du Sud-est, au Japon, à Bruxelles et en France.



Dans un communiqué, les Amis de Jean Dumur soulignent notamment que Richard Werly, comme correspondant au quotidien romand «Le Temps», a sillonné la France pour en rapporter notamment une série d’articles saisissants sous le titre de «Voyage aux frontières du confinement».



«À son immense talent de reporter, Richard Werly allie une maîtrise parfaite de l’éditorial et de la prise de distance analytique. Il excelle aussi dans l’art du portrait comme dans celui de l’interview avec, comme constante, une grande attention apportée à l’écriture», ajoute le jury à propos du lauréat 2020.

«Ce Prix récompense avant tout le journal Le Temps, ses choix éditoriaux et sa confiance dans ses correspondants, permanents ou pigistes, à l’heure où les postes à l’étranger sont tellement menacés. Les journalistes ne sont rien sans le (ou les) média (s) qui les emploient.», a réagi le journaliste distingué cette année.



Le Prix Jean Dumur est l’un des plus prestigieux de la profession. Il a été lancé en 1986 en souvenir du grand journaliste Jean Dumur trop tôt décédé afin de couronner le courage, l’indépendance d’esprit et la rigueur de grands professionnels. Ses deux dernières lauréates sont Anne-Frédérique Widmann de la RTS et Sophie Roselli de la «Tribune de Genève».



La remise de cette distinction aura lieu le 20 novembre, lors des Assises presse et démocratie organisées par le Club Suisse de la Presse, à Genève, dans un format online en raison de la situation sanitaire.