Médias et politique – Le juge encourage encore Pascal Broulis et TX Group à chercher la conciliation Les parties se disputent sur plusieurs demandes de témoins et de pièces. Le ministre se plaint d’une atteinte à la personnalité pour des articles de journaux de TX Group. Jérôme Cachin

Philippe Reichen, centre, journaliste au «Tages-Anzeiger», marche avec les avocats Lea Rochat, Matthias Seemann et Kevin Guillet, avant une audience entre le groupe de presse TX Group (ex-Tamedia) et le conseiller d’État vaudois Pascal Broulis au Palais de Justice de Montbenon, vendredi 3 décembre 2021 à Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch

Dans le litige civil qui oppose Pascal Broulis à TX Group (éditeur de «24 heures»), une toute première audience publique s’est tenue vendredi après-midi au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Elle n’a duré que trente-quatre minutes et s’est conclue sur un appel à la conciliation.

Onze articles en cause

Le ministre a engagé cette action judiciaire pour faire reconnaître une atteinte à sa personnalité. Il s’appuie sur onze articles parus dans le «Tages-Anzeiger» en 2018 et 2019 au sujet de sa situation fiscale et de ses voyages en Russie, notamment. Le journaliste Philippe Reichen, correspondant du quotidien à Lausanne, est visé par la plainte du ministre, de même que la rédactrice en chef de l’époque.

L’audience est consacrée aux contestations de chacune des deux parties sur les demandes d’instruction. Seuls les avocats répondent aux questions du juge. Philippe Reichen et Pascal Broulis sont présents à l’audience, mais ne sont pas interrogés.

Protection des sources

Le dossier est épais, comme le montrent les demandes des parties. Plusieurs demandes de témoins sont contestées par les avocats de TX Group. L’avocat de Pascal Broulis demande que soit versé au dossier un document de l’Administration cantonale des impôts sur la situation fiscale d’Isabelle Moret, sujet d’un article de février 2018. La défense, sans dire si elle est en possession d’un tel document, refuse au nom de la protection des sources.

Puis la défense demande en revanche le procès-verbal d’audition de Pascal Broulis par le procureur général Éric Cottier. Ce dernier avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière, estimant qu’aucun acte n’était pénalement répréhensible dans les voyages en Russie. «Nous n’avons pas besoin de ce procès-verbal, lance l’avocat de Pascal Broulis à la partie adverse. Vous jouez un drôle de jeu…»

«Dans cinq, six ou sept ans»

Une conciliation a déjà été tentée par les deux parties depuis le printemps 2019. Les avocats des deux parties se montrent sceptiques. Le juge Stéphane Coletta ne désespère pas. Il s’adresse à Pascal Broulis et à son avocat: «Si vous obtenez gain de cause dans cinq, six ou sept ans, on se remémorera alors des choses qu’on avait oubliées. En revanche, si, par exemple, vous obteniez la reconnaissance que certains articles ont constitué une atteinte à la personnalité, alors un nouvel article qui relaterait cela aurait un impact plus grand que la publication d’un jugement. Je vous fais un encouragement à renouer la discussion.» L’audience est levée. Pascal Broulis est le premier à sortir de la salle d’audience, seul, le pas rapide.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d'Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.