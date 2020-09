Élection des juges fédéraux – Le juge puni par l’UDC devient une bombe politique L’UDC refuse de réélire Yves Donzallaz parce qu’il ne suit pas sa ligne. Cette décision est vécue comme un séisme par les autres partis. Voici pourquoi. Lise Bailat

Élu juge fédéral en 2008 sur proposition de l’UDC, réélu en 2014, le Valaisan Yves Donzallaz est devenu depuis indésirable aux yeux de son parti. KEYSTONE/Gaetan Bally

Il est devenu l’Eveline Widmer-Schlumpf du Tribunal fédéral (TF), un juge pour l’exemple. L’UDC valaisan Yves Donzallaz ne sera pas réélu par les siens au TF mercredi prochain… à moins qu’il ne quitte l’UDC d’ici là. Son histoire jette une lumière crue sur l’indépendance de la justice.

Décisif contre le secret bancaire

Pour comprendre la rupture entre l’UDC et Yves Donzallaz, il faut revenir à deux décisions récentes du TF. En 2015, le Valaisan fait partie des quatre juges sur cinq à estimer que l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE prime la gestion autonome de la migration telle que la demande l’initiative «Contre l’immigration de masse». En 2019, Mon-Repos autorise la transmission des données de 45’000 clients d’UBS à la justice française. La décision est prise par 3 voix contre 2. Celle d’Yves Donzallaz est déterminante.

Après cela, il essuie un flot de critiques de la part de l’UDC. Mais dans une interview donnée à la «NZZ» au début du mois, Yves Donzallaz dévoile des pressions d’un autre type encore: des coups de fil de conseillers nationaux et surtout «certaines séances internes à l’UDC durant lesquelles des cas particuliers sont évoqués». Pour les autres partis, une limite inacceptable est franchie. Si le Valaisan a été convoqué à de telles séances, qu’en est-il des 11 autres juges fédéraux et des 3 juges suppléants UDC?

L’UDC met la faute sur Oskar Freysinger Afficher plus Comment un candidat qualifié d’exceptionnel par l’UDC lors de son élection en 2008 a-t-il pu devenir un traître à la nation? Les cadors du parti disent aujourd’hui qu’ils se sont trompés sur le compte d’Yves Donzallaz et n’hésitent pas à mettre la faute sur un «conseiller national UDC valaisan» qui aurait introduit à Berne ce juge, transfuge du PDC. C’est Oskar Freysinger qui est visé. Contacté pour une prise de position, il dit «ne plus s’exprimer sur la politique». Yves Donzallaz est aussi l’ancien associé du conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS). Ce dernier fait partie de la minorité UDC à Berne qui ne soutient pas la stratégie du parti: «Sous l’angle de la séparation des pouvoirs, il est normal que les groupes politiques reconnaissent à la justice et à ses membres l’autonomie de décision. De la même manière, l’Assemblée fédérale est libre de les réélire ou pas. Mais il n’appartient pas au politique de donner des instructions sur la manière de statuer dans des affaires particulières.» Sa position est partagée par l’UDC du Valais romand, qui n’a aucune intention d’exclure Yves Donzallaz de ses rangs. Et ce ne serait pas pour des raisons financières. Selon nos informations, le juge ne s’acquitte que de sa cotisation annuelle de 60 francs, contrairement à d’autres magistrats qui versent des contributions importantes à leur parti.

«Nous n’avons pas fait pression sur lui»

Le vice-président du groupe parlementaire UDC, Michaël Buffat (VD), confirme avoir participé à l’une de ces réunions avec Yves Donzallaz, ce printemps: «Nous l’avons rencontré avec le président Albert Rösti pour discuter de la manière dont il se sent par rapport à notre parti. Mais nous n’avons pas fait pression sur lui. On ne lui a pas dit que tel ou tel jugement était mauvais. On voulait savoir s’il se reconnaît encore dans les idées UDC.» Une démarche qu’il estime légitime: «On attend d’un candidat qui représente notre électorat d’avoir la même philosophie que nous. Ou alors qu’il se présente en indépendant.»

Le conseiller national Michael Buffat (UDC/VD) est vice-président du groupe parlementaire UDC à Berne. VQH

Le PLR n’aurait-il pas lui aussi piqué la mouche si un de ses juges avait planté un poignard dans le dos d’UBS? «Clairement pas, répond Christian Lüscher (GE), vice-président du parti. Ce jugement m’a certes choqué. Mais nos juges ne nous appartiennent plus du moment où ils sont élus. À moins qu’un juge fédéral ne tue père et mère, il est toujours réélu. C’est à cela que notre système tient.»

«La séparation des pouvoirs est une conquête démocratique centrale» Roger Nordmann, président du groupe parlementaire socialiste aux Chambres fédérales

Selon le Parti socialiste, l’UDC utilise Yves Donzallaz pour discipliner ses juges. Le chef du groupe, Roger Nordmann (VD), parle d’une «pulsion totalitaire»: «La séparation des pouvoirs est une conquête démocratique centrale, un progrès immense qui remonte à Montesquieu et pour lequel il a fallu lutter. On doit montrer les dents pour défendre ce principe démocratique.» Le PS proposera mercredi de reporter l’élection à la session d’hiver. «Dans ces circonstances, avant de réélire les juges fédéraux pour six ans, il faut que la commission judiciaire réexamine leur indépendance. D’autant plus que d’ici à mercredi, nous ne pouvons pas modifier le système de désignation», affirme Roger Nordmann.

La question d’une refonte du système se posera avec l’initiative populaire sur la justice, qui veut en finir avec la politisation des juges et les réélections. Le politologue Nenad Stojanovic la soutient: «Ma crainte, c’est que ce qui se passe avec Yves Donzallaz ne soit que la pointe de l’iceberg. Cela confirme que nous n’avons pas inventé un problème.»