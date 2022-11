De Genève à Neuchâtel, en passant par Sion et Lausanne, c’est une rengaine qui ressemble de plus en plus à une litanie. La stratégie du PS d’ouvrir les candidatures – féminines – à tout le pays pour succéder à Simonetta Sommaruga est une erreur, car il n’y a pas de majorité à Berne pour donner aux Latins quatre sièges au Conseil fédéral. Retenir une Romande sur le ticket reviendrait à faire élire une Alémanique. Fin de l’histoire.

Sur le principe, cette analyse est défendable. Mais la règle souffre d’une exception. Cette exception, c’est Elisabeth Baume-Schneider, ou plutôt son canton d’origine: le Jura.

Relisons l’article 175 de la Constitution et son alinéa 4. «Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.» Pour tous ceux qui refusent d’élire un troisième Romand, alors qu’il y a déjà un Tessinois, c’est l’argument massue qui tue toute discussion.

Mais ce principe n’a-t-il pas été établi précisément pour que les différentes minorités et sensibilités du pays ne soient pas oubliées? Or le Jura fait partie des cinq cantons qui n’ont jamais eu de conseiller fédéral, avec Nidwald, Uri, Schaffhouse et Schwytz. Le seul en Suisse romande.

«Cette identité unique de francophone de la Suisse du Nord-Ouest a sa place au sommet de l’État.»

Osons le dire, le Jurassien n’est pas un Romand comme les autres. Quand il prend l’avion, c’est depuis Bâle-Mulhouse. En train, il arrive plus vite à Paris qu’à Genève. La grande station de ski la plus proche? Engelberg (OW). Et pour lui, Ikea rime avec Pratteln (BL). C’est futile, mais ça montre à quel point il est éloigné de l’arc lémanique et de sa dynamique.

Cette identité unique de francophone de la Suisse du Nord-Ouest a sa place au sommet de l’État. Cela ne signifie pas qu’il faut élire Elisabeth Baume-Schneider, mais qu’il serait faux de tuer dans l’œuf sa candidature.

