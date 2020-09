Distinction – Le Jura honore son chirurgien René Prêtre Doté de 15’000 francs, le Prix des arts, des lettres et des sciences est la distinction la plus prestigieuse du canton du Jura. Elle a été remise mardi.

René Prêtre est âgé de 63 ans. Keystone

Le Gouvernement jurassien a remis mardi le Prix des arts, des lettres et des sciences de la République et Canton du Jura à René Prêtre. Le chirurgien cardiaque jurassien est récompensé pour son investissement dans de nombreux projets humanitaires et pour sa contribution au rayonnement du Jura.

Enfant de Boncourt (JU), René Prêtre est aujourd’hui chef du service de chirurgie cardiaque au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). «Le gouvernement a salué une personnalité appréciée par le public et dont la capacité à vulgariser la science est remarquable», a souligné le canton du Jura.

Prestigieuse distinction

Agé de 63 ans et professeur aux universités de Lausanne et de Genève, le lauréat est en outre l’auteur du livre «Et au centre bat le coeur» sorti en 2016. Parmi les anciens lauréats de ce prix figurent notamment le poète Alexandre Voisard (1990), le juriste Joseph Voyame (1998) ou la comédienne Zouc (2015).

Doté de 15’000 francs, le Prix des arts, des lettres et des sciences est la distinction la plus prestigieuse du canton du Jura. Destiné à honorer un créateur ou un savant jurassien, il est remis une fois par législature. René Prêtre est la première personnalité issue d’un domaine scientifique à recevoir cette récompense.

ATS/NXP