Votation cantonale – Le Jura veut donner l’exemple en matière d’égalité salariale À la veille de l’anniversaire de la grève des femmes, les citoyens du canton du Jura ont accepté l’initiative d’Unia «Égalité salariale: concrétisons!» avec plus de 88% des voix.

Les Jurassiennes et les Jurassiens ont massivement accepté une initiative du syndicat Unia qui vise à concrétiser l’égalité salariale entre homme et femme. (Photo d’illustration) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le canton du Jura veut être un exemple en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes. À la veille de l’anniversaire de la grève des femmes, le corps électoral a accepté par plus de 88% des votants l’initiative d’Unia «Égalité salariale: concrétisons!»

L’issue du scrutin de dimanche ne constitue pas une surprise: le Gouvernement, le Parlement et l’ensemble des partis politiques jurassiens avaient appelé à accepter l’initiative du syndicat Unia Transjurane, une rare unanimité. Il n’y avait pas non plus d’opposants déclarés.

Toutes les communes ont accepté l’initiative. À Lajoux, le oui s’est élevé à 94,4%. Le oui le plus faible a été enregistré à Ederswiler avec 63,8% des votants. Pour Unia Transjurane, cette initiative montre la voie à suivre dans toute la Suisse. «Il s’agit aussi d’un message clair aux milieux politiques et économiques», souligne le syndicat dans un communiqué.

Une question de délai

Le Parlement a déjà accepté de donner suite à l’initiative qui prône une égalité salariale hommes-femmes, mais le peuple a dû se rendre aux urnes pour une question de délai. En raison des circonstances liées au Covid-19, l’initiative déposée le 8 mars 2018 n’a pas pu être réalisée dans le délai de deux ans dès sa validation.

L’initiative, acceptée par 27’614 voix contre 3655, demande l’instauration au niveau cantonal de mesures qui permettent de concrétiser de manière effective le principe de l’égalité salariale prévu par la loi fédérale sur l’égalité. La participation s’est élevée à 54,8%.

Même si elle a été largement acceptée, l’initiative ne pourra pas être entièrement concrétisée à l’échelle du canton du Jura en raison des limites imposées par la législation fédérale en matière de droit du travail privé. Les cantons peuvent en revanche prendre des mesures s’agissant des rapports de droit public.

Plusieurs pistes

Reste que l’esprit de ce texte sera concrétisé. Le Parlement va se prononcer prochainement sur le plan d’actions du Gouvernement destiné à combler l’écart salarial. L’une des mesures consiste à obliger tout bénéficiaire de la loi sur les subventions à respecter l’égalité salariale. Une attestation sera donc un préalable à l’octroi de la subvention.

Il s’agit aussi de renforcer la promotion de la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public. Une personne aura également la possibilité de signaler à la déléguée à l’égalité toute suspicion d’inégalité.

Une autre mesure concerne l’analyse de l’égalité salariale. À la fin 2018, les Chambres fédérales ont rendu obligatoire une analyse de l’égalité salariale auprès des employeurs qui occupent au moins 100 personnes. Dans le canton du Jura, cette jauge sera abaissée à 50 pour tenir compte du tissu économique.

En février 2021, l’Office fédéral de la statistique (OFS) observait au niveau national que les inégalités salariales avaient augmenté de 18,1% en 2014 à 19% en 2018. Et le canton du Jura n’échappait pas à ce phénomène. Même si l’État y est un employeur reconnu en matière d’égalité salariale, les inégalités demeurent importantes dans le secteur privé.

ATS

