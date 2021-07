Portrait de Vincent Delay – Le juriste de la police se passionne pour Sherlock Holmes Chef de la police administrative à la police cantonale, Vincent Delay est aussi conservateur du musée de Lucens. Sébastien Galliker

Conservateur du Musée Sherlock Holmes de Lucens et passionné du héros d’Arthur Conan Doyle, Vincent Delay travaille professionnellement comme juriste pour la police cantonale vaudoise. JEAN-PAUL GUINNARD

Il n’habite pas Baker Street à Londres et ne poursuit pas le brigand élégant Moriarty, mais comme dans le générique du dessin animé de notre enfance, il passerait volontiers pour le malin Sherlock Holmes. Sans la casquette, ni la canne et la pipe à la main toutefois. Depuis vingt ans et le déménagement du musée consacré au détective créé par Sir Arthur Conan Doyle du château de Lucens à la «Maison Rouge» à quelques pas de là, Vincent Delay en est le conservateur.

«La coordination du site et surtout de l’équipe d’accueil est assurée par Sue Laffely, tandis que mon rôle est plutôt d’assurer les relations avec d’autres musées ou des bibliothèques, de faire le lien avec la presse et surtout de maintenir et enrichir les collections», présente le responsable d’une institution ouverte le week-end ou sur demande pour des groupes. Et de citer en exemple la récente restauration d’un tableau d’Arthur Conan Doyle à la suite d’un échange avec le musée de Londres. Tout en relevant la mine d’informations que représente le conservateur passionné, la Broyarde Sue Laffely reprend son souffle après la visite d’une classe. «Je suis un peu sa miss Watson. Il est très ordré dans sa vie, mais ici, je dois parfois lui rappeler certaines échéances», décrit-elle.