Festival à la maison – Le JVAL a débouché du Bordelais dans les vignes de la Côte La première soirée du rendez-vous de Begnins sis entre lac, ceps et ciel, a vibré sous les basses girondines d’Odezenne. Reportage. Francois Barras

En tout, près de 500 personnes se sont installées sur le balcon naturel du domaine viticole de Serreaux-Dessus pour écouter Silance et Odezenne, jeudi 25 août. Florian Cella/VQH

Il faut mobiliser toutes les ressources de sa bonne éducation pour ne pas grappiller le raisin qui borde la montée vers le JVAL. Non par excès de gourmandise mais par besoin d’un renfort en sucres alors que, tout là-haut, la demeure vigneronne résonne déjà de notes et paraît onduler au milieu des ceps. On nous avait prévenus: depuis le parking en bas des vignes, le JVAL se mérite et, comme soupirait Jacques Chirac en campagne corrézienne dans une vidéo restée célèbre: «c’est loin mais c’est beau».