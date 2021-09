Élections en Russie – Le Kremlin balise sa victoire aux législatives Le parti de Vladimir Poutine vise une large majorité à la Douma, grâce à l’élimination des voix critiques et à l’émergence de petits partis approuvés et pilotés par le pouvoir. Benjamin Quénelle, Moscou

Distribution de tracts dans une rue de Moscou, le 15 septembre 2021. Ici, le parti Vert alternatif, l’un des nombreux petits partis autorisés à faire campagne car jugés peu dangereux par le Kremlin. KEYSTONE

C’est l’une de ces nouvelles figures dans le paysage électoral russe. À la veille des législatives, organisées en Russie sur trois jours, du vendredi 17 au dimanche 19 septembre, Zakhar Prilepine se démène sur tous les fronts. Le plus connu et controversé des écrivains de la nouvelle génération moscovite enchaîne meetings régionaux, débats télévisés et entretiens avec la presse. «Mon objectif est de poursuivre en politique ce que je faisais en écrivant des livres ou combattant au Donbass», confie-t-il dans un café de Moscou. Il est loin le temps où, en pleine guerre dans l’est de l’Ukraine, il dirigeait l’un des bataillons séparatistes prorusses contre l’armée de Kiev. Zakhar Prilepine est désormais chef de son parti, «Za pravdu». «Pour la vérité».