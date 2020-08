Affaire Navalny – Le Kremlin critique les médecins allemands Les médecins berlinois soignant M. Navalny ont annoncé lundi avoir conclu qu’il avait été empoisonné. Une conclusion qui est vivement critiquée par le gouvernement russe.

Alexeï Navalny est soigné à l’Hôpital de la Charité, à Berlin. KEYSTONE

Le Kremlin a estimé mardi que les médecins allemands avaient conclu à la hâte que l’opposant russe Alexeï Navalny avait été empoisonné, les soignants russes n’étant eux pas arrivé à cette conclusion.

«L’analyse médicale de nos médecins et celle des Allemands concordent complètement. Mais leurs conclusions diffèrent. Nous ne comprenons pas cet empressement chez les collègues allemands», a dit Dmitri Peskov, porte-parole du président Vladimir Poutine.

Selon lui, l’empoisonnement «est une piste parmi d’autres. Mais il y a beaucoup d’autres pistes médicales».

Les médecins berlinois soignant M. Navalny ont annoncé lundi avoir conclu qu’il avait été intoxiqué par «une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase», mais sans pouvoir préciser dans l’immédiat laquelle.

Nombreuses causes

Cette enzyme est susceptible d’être utilisée, à faible dose, contre la maladie d’Alzheimer. Mais en fonction du dosage, elle peut être très dangereuse et produire aussi des agents neurotoxiques puissants, du type de l’agent innervant Novitchok.

M. Peskov a insisté sur le fait qu’ «aucune substance n’a été identifiée» par les médecins allemands.

La femme d’Alexei Navalny, Julia, arrive à l’hôpital à Berlin. KEYSTONE

Selon lui, les médecins russes avaient aussi constaté que M. Navlany souffrait d’un niveau de cholinestérase trop bas, mais que l’on ne pouvait en déduire pour autant qu’il y avait empoisonnement.

«Cette baisse (de cholinestérase) peut avoir de nombreuses causes, notamment la prise de certains médicaments. Il faut établir la cause, et cette cause ni nos médecins ni les Allemands ne l’ont identifiée», a-t-il estimé, soulignant que la Russie serait «reconnaissante» si une substance était découverte en Allemagne.

«Nous ne savons pas s’il y a eu empoisonnement ou non», a-t-il conclu.

ATS/NXP