Semaine à thème sur le fromage – Le label Fait Maison décline le gruyère à l’emporter dans 40 restaurants Quarante restaurants du label proposeront un plat à emporter à base du fromage AOP. David Moginier

L’AO, à Lausanne, propose un risotto à la truite fumée, petits pois, crème montée au citron vert et Gruyère. DR A la Balance, à Daillens, le cordon bleu de poulet au Gruyère AOP, s’acoquine de spaghettini à la tomate et de roquette poivrée. DR La Petite Auberge de Biolley-Magnoux propose le cordon bleu façon Winch au Gruyère AOP. DR 1 / 4

La Balance de Daillens le mettra dans un cordon-bleu avec spaghettines à la tomate et roquette poivrée, l’Arboulastre de Grandson l’intègre dans une recette médiévale, la Maison des Terroirs de Grandson l’ajoute à des crêpes roulées aux légumes, le Café de l’Étoile de Vernier en fait de beaux malakoffs, Au Mai, à Mex, l’utilise avec des gnocchis aux dents de lion, œufs de féra, artichaut et caviar de citron, etc.

Bref, la quarantaine de restaurants du label Fait Maison qui participent à l’opération autour du Gruyère AOP a rivalisé d’imagination pour sortir de l’habituelle fondue ou de la croûte au fromage. Covid oblige, c’est bien à emporter que les restaurateurs proposeront leurs plats du 22 au 28 mars. Bon appétit.

Les restaurants participants sont ici.